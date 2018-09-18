В Екатеринбурге восстановят семейный некрополь купцов Телегиных

В Екатеринбурге на народные пожертвования восстановят памятник некрополя известных екатеринбургских благотворителей ХIХ ― начала ХХ века купцов Телегиных, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.Семейное захоронение из семи памятников находится на территории Ивановского кладбища. Накануне рабочая группа из священников, историков, архитекторов и специалистов-камнерезов осмотрела некрополь. Разработка проекта воссоздания надгробий продлится до конца года.