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21:42 | 19.09.2018
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Алапаевский завод, который создали 300 лет назад, признали банкротом
Напомним, что инициатором банкротства стал бизнесмен Михаил Дмитриев, который выкупил право требования долга к Алапаевскому метзаводу в размере 1 миллиарда 191 миллиона рублей у ОАО «Сибэнергомаш» (аффилирован с холдингом «НОВАЭМ»).
В апреле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия, после чего к процедуре банкротства присоединились налоговики с суммой исковых требований в размере более 60 миллионов рублей и ОАО «ЭнергоСбыт Плюс» (требуют возврата долга в размере 4,8 миллиона рублей).
Алапаевский металлургический завод был основан при Петре I в 1704 году и являлся одним из первенцев чугунолитейного производства на Урале.
До 2010 года ОАО «АМЗ» пребывало в плачевном состоянии. Бывшие собственники полностью остановили все производственные мощности. В 2011-м завод выкупила группа компаний «НОВАЭМ», которая инвестировала значительные средства в производство, восстанавливая цеха и реконструируя домны, но в 2014 году ситуация на заводе стала ухудшаться.
© «Вечерние Ведомости»
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