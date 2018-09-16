Свердловские единороссы поддержали кандидатуру Высокинского на должность главы Екатеринбурга

17:29 | 19.09.2018

Свердловский региональный политсовет «Единой России» только что на заседании, которое проходит в стенах УрГЭУ-СИНХ, поддержал вице-губернатора Александра Высокинского на должность главы Екатеринбурга для избрания депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам отбора. На заседании присутствует весь политбомонд «ЕР», включая губернатора Евгения Куйвашева, который, по словам присутствующих на заседании, позволил себе тонко, дипломатично «потроллить» депутата ЕГД Дмитрия Сергина, который входит в близкое окружение Владимира Тунгусова. Напомним, что главу Екатеринбурга планируется избрать на первом заседании новоизбранной думы, которое состоится 25 сентября.