Строительство одного из крупнейших жилых районов началось в северной части Екатеринбурга

Торжественно началось строительство одного из крупнейших микрорайонов в северной части Екатеринбурга. Своим рождением новый микрорайон города обязан Уральской горно-металлургической компании, которая и будет вести его строительство.Новый микрорайон с красивым названием «Изумрудный бор» расположится на площади 125 га в северной части жилого района Эльмаш Орджоникидзевского района города в границах улицы Шефской — проспекта Космонавтов — отвода железной дороги — Калиновского лесного парка. Здесь будет построено 13 кварталов с жилыми домами общей площадью более 700 тыс. кв. м, свои двери перед новоселами распахнут 12 тысяч квартир.«В северной части Екатеринбурга в настоящее время реализуется сразу несколько взаимосвязанных проектов — это строительство современной трамвайной линии, которая свяжет уральскую столицу с Верхней Пышмой, жилищное строительство и возведение одного из крупнейших в регионе торгово-развлекательных центров «Веер-молл» площадью около 180 тысяч кв. м. Мы с уверенностью можем говорить о комплексном развитии территории, которое позволит сформировать новую городскую среду. По сути, мы строим город в городе. При этом, помимо современной городской среды, настоящим украшением нового района станут близлежащие экологически чистые природные зоны — Калиновский парк и лесопарк «Пышминские озерки», — отметил руководитель проекта «Изумрудный бор» Евгений Мордовин.19 сентября 2018 года залит первый бетон в фундамент 20-этажного двухсекционного дома на 170 квартир, его сдача планируется в декабре 2019-го. Всего в доме предусмотрено 68 однокомнатных квартир площадью от 40 кв. м, 68 двухкомнатных квартир площадью от 60 кв. м и 17 трёхкомнатных квартир площадью от 80 кв. м. Стоимость одного квадратного метра составит всего 55 000 рублей, что порадует будущих новоселов. Строиться первый дом будет из современного керамического кирпича Ревдинского кирпичного завода, который обладает большой прочностью, производится из экологических материалов, с высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Ещё одной особенностью данного дома станет наличие больших панорамных окон в квартире, светлых просторных сквозных подъездов без ступеней.Возведение следующих трех домов начнется в марте 2019 года. В них расположатся фитнес-центр с бассейном и супермаркет в формате «у дома». Эти дома станут частью первых кварталов в границе улиц пр. Космонавтов — ул. Ново-Садовая — ул. Широтная Южная. Всего же на этой площадке в 9,5 га возведут 13 домов от 20 до 32 этажей, парковки более чем на 2000 мест, школу на 2200 мест и детские сады на 280 мест.В «Изумрудном бору» будет создана масштабная социально-бытовая и торгово-развлекательная инфраструктура — в частности, в районе появятся несколько школ и около десятка встроенных детских садов, а также православный храм, мечеть и другие значимые объекты. Отличительной особенностью района станет строительство современных школ, расположенных в сосновом бору.Особое внимание при проектировании района уделено организации дворового пространства и решению проблемы с парковкой личного транспорта жильцов. Для безопасности самых маленьких жителей «Изумрудного бора» и комфорта взрослых на всей территории предусмотрены закрытые дворы с детскими игровыми комплексами. Для автомобилей же будут оборудованы крытые и открытые паркинги.Жилой район «Изумрудный бор» строится специально для молодых и современных семей, которые хотят жить в просторных и светлых квартирах, пользуясь всеми преимуществами жилья комфорткласса.