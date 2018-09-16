В день празднования юбилея УрГЮУ в ночном клубе зарезали студента-юриста

13:50 | 19.09.2018

Празднование 100-летия Уральского государственного юридического университета в Екатеринбурге, на которое 15 сентября прилетал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и другие высокопоставленные гости, студенты УрГЮУ закончили массовой дракой. В ночь с 15 на 16 сентября в клубе «Мед» на улице Шевченко между собой повздорили две группы студентов из разных вузов.



В ходе конфликта один из молодых людей вытащил нож и напал на студентов-юристов, нанося ранения. В результате один студент УрГЮУ получил смертельное ранение, еще двое были госпитализированы в больницу. Нападавший скрылся, его ищут силовики. По данным veved.ru, участниками конфликта стали студенты из Бурятии и Калмыкии.



По факту убийства следователи СКР возбудили уголовное дело и установили, что преступление было совершено из личных неприязненных отношений, на бытовой почве.