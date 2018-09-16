Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 сентября 2018 года

12:20 | 19.09.2018

За прошедшие сутки с 08:00 18.09.2018 до 08:00 19.09.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 151 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 93 противоправных деяния. Из них одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, пять грабежей, 28 краж чужого имущества, в том числе четыре квартирные, одно неправомерное завладение автотранспортом, девять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло шесть ДТП, в которых пострадали семь человек.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.