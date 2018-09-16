В Екатеринбурге планируют снести жилой дом и построить на его месте новое здание филармонии

23:26 | 18.09.2018

proekat.ru

На сайте администрации Екатеринбурга опубликован проект застройки нового зала филармонии. Из эскиза следует, что для реализации плана необходим снос жилого пятиэтажного дома на ул. Карла Либкнехта, 40, в котором живут 37 человек, и вырубка сада Вайнера.



Согласно планам, новый зал будет =вмещать в себя около 2800 зрителей. Появятся подземные и надземные паркинги, а также подземный переход неподалеку от перекрёстка улиц Карла Либкнехта и Первомайской.



Сейчас проект находится в разработке: точную территорию и саму концепцию застройки ещё не озвучили. Согласно планам, здание будет построено к 2022 году.



Напомним, ранее концертный зал планировали построить на пруду, что оказалось одним из самых смелых проектов. Однако позже было выбрано новое место - пристрой к самому зданию филармонии со стороны сада Вайнера.