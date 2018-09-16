В Екатеринбурге завершается сезон работы фонтанов

20:58 | 18.09.2018

ekb-room.ru

Уже к этой субботе в Екатеринбурге будут отключены все фонтаны. Вновь они заработают только в мае следующего года. В настоящее время к консервации городских фонтанов приступили специалисты МУП «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС).



До конца недели проработают всего несколько фонтанов: на ул. Вайнера и бул. Малахова, фонтан у памятника Александру Попову и «Каменный цветок» на площади Труда.



Помимо отключения фонтанов, в осенне-зимний период специалистам предстоит немного их отремонтировать. Вновь городские фонтаны заработают только в начале мая следующего года.



Отметим, что сегодня был отключен фонтан возле Театра драмы.