Отопительный сезон на Химмаше под угрозой срыва

17:03 | 17.09.2018

В первый день начала отопительного сезона в Екатеринбурге в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Химмаш Энерго». Компания является владельцем котельной и обеспечивает теплом и горячей водой одноименный район в Екатеринбурге, включая жилые дома, школы и больницы. Инициатором иска выступает ООО «Уралремсервис», сумма исковых требований крайне незначительная и составляет всего 332 тысячи рублей.



Добавим, что, согласно другому иску, ЕМУП «Водоканал» пытается взыскать с «Химмаш Энерго» почти 38 миллионов рублей. В числе соучредителей «Химмаш Энерго» — ООО «Уральский завод химического машиностроения» («Уралхиммаш»).