В Екатеринбурге загорелась частная швейная мастерская

20:57 | 16.09.2018

globalsib.com

Сегодня Екатеринбурге в частной швейной мастерской, расположенной в Железнодорожном районе, случился пожар – огонь распространился на площади 50 квадратных метров.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в здании в переулке Соболином загорелся подвал жилого дома, огонь охватил швейное оборудование, перекрытие и перегородки мастерской. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь спасателей.



В настоящий момент информации о пострадавших нет.