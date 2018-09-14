В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги на улице 8 Марта

12:13 | 16.09.2018

media.publika.md

В Екатеринбурге на улице 8 Марта отремонтируют участок дороги: от дома № 104 до переулка Банного. Протяженность участка составит около 270 метров, на работы выделят почти 14,6 миллиона рублей из городского бюджета.



Согласно документам на портале госзакупок, подрядчику предстоит сделать дорожные работы, установить ограждения, 4 дорожных знака, 10 урн, обустроить 4 остановки «Фрунзе» и новый газон. Подрядчик будет выбран уже в октябре, а завершить работы ему предстоит до 14 октября 2019 года.



Отметим, что ремонт данного участка дороги внесен в план работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сфере благоустройства на 2018 год.