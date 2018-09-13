«Либеральный город»: Эдуард Лимонов прибыл в Екатеринбург, чтобы презентовать новый роман

09:08 | 15.09.2018

Накануне известный советский писатель Эдуард Лимонов презентовал в Екатеринбурге свой новый роман «Свежеотбывшие на тот свет». Эта книга, как и «Книга мёртвых», повествует о недавно умерших людях, которые останутся в памяти публициста навсегда.



Встреча с читателями и поклонниками прошла в "Доме книги". Пообщаться с кумиром посреди рабочего дня пришло более 150 человек. В основном, уральцев интересовала тема внешней политики России. У Лимонова они спрашивали о разоружении батальона Захара Прилепина, судьбе Донбасса в целом и о деле Скрипалей.



Кроме этого, прямо в отделе классической литературы Лимонов пообщался с местными журналистами и высказался о Екатеринбурге.



«Екатеринбург - третий город после Москвы и Санкт-Петербурга. Когда-то был "красный", я его так воспринимал, а сейчас, говорят, это либеральный город», – подчеркнул Эдуард Лимонов.



Отметим, что последний раз в столице Среднего Урала Лимонов был перед своим арестом в 2000 году.



Фото: Накануне.RU