В Свердловской области разыскивается пропавший пенсионер

21:28 | 14.09.2018

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

В поселке Верхнее Дуброво Свердловской области организованы поиски 79-летнего Николая Владимирова, который пропал 13 сентября.



Пожилой мужчина ростом 160-165 см имеет худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза.



На момент исчезновения мужчина был одет в чёрную куртку из плащёвки, чёрные брюки, темно-коричневую драповую кепку, серую х/б рубашку с длинным рукавом, терракотовую трикотажную кофту на кнопках и черные резиновые сапоги.



У Николая Владимирова почти полностью отсутствуют зубы. Нуждается в медицинской помощи.

