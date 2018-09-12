Под Серовом Daewoo Nexia насмерть сбила пешехода

12:00 | 14.09.2018

ГИБДД Серова

Сегодня ночью на 351-м километре трассы Екатеринбург-Серов произошло смертельное ДТП. Автомобиль Daewoo Nexia сбил 38-летнего пешехода, который шел по дороге во встречном направлении. От полученных травм пострадавший скончался, сообщает «Глобус» со ссылкой на ГИБДД Серова.



За рулем автомобиля находился уроженец Узбекистана, имеющий стаж вождения 1 год. За это время он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.