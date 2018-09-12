«Автомобилист» одержал шестую победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ

11:18 | 14.09.2018

пресс-служба ХК «Автомобилист»

Накануне, 13 сентября, «Автомобилист» одержал очередную, шестую по счету победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Екатеринбургский хоккейный клуб обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:1.



Сейчас «Автомобилист» с 12 очками возглавляет конференцию «Восток».



Следующая для «Автомобилиста» игра состоится в понедельник, 17 сентября, в Москве против столичного «Спартака». Начало игры в 21:30 по екатеринбургскому времени.