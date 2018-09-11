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21:58 | 13.09.2018
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Евгений Куйвашев завершил ряд рабочих встреч с избранными депутатами гордумы Екатеринбурга
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, глава региона обратил внимание представителей партий на принципиальное значение работы по продвижению российской заявки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге и последовательной реализации стратегического плана развития уральской столицы.
Также на встрече с депутатами от ЛДПР, Евгений Куйвашев напомнил, что предстоит избрание председателя думы, главы города и формирование комитетов. «От того, насколько качественно будет проделана эта работа, зависит многое», - отметил губернатор.
Напомним, ранее на встрече с главой региона побывали представители «Единой России», КПРФ, а также Константин Киселев, избранный от партии «Яблоко».
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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