Евгений Куйвашев завершил ряд рабочих встреч с избранными депутатами гордумы Екатеринбурга

21:58 | 13.09.2018

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня, 13 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев завершил встречи с избранными депутатами гордумы Екатеринбурга. Завершением серии консультаций стала встреча с представителями «Справедливой России» и ЛДПР.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, глава региона обратил внимание представителей партий на принципиальное значение работы по продвижению российской заявки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге и последовательной реализации стратегического плана развития уральской столицы.



Также на встрече с депутатами от ЛДПР, Евгений Куйвашев напомнил, что предстоит избрание председателя думы, главы города и формирование комитетов. «От того, насколько качественно будет проделана эта работа, зависит многое», - отметил губернатор.



Напомним, ранее на встрече с главой региона побывали представители «Единой России», КПРФ, а также Константин Киселев, избранный от партии «Яблоко».