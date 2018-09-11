Александр Караваев отказался от мандата депутата гордумы Екатеринбурга

19:07 | 13.09.2018

Депутат городской думы Екатеринбурга прошлого созыва Александр Караваев, переизбранный в новый состав ЕГД, вероятно откажется от своего мандата. Такой вывод можно сделать исходя из сегодняшней встречи «справедливороссов» с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на которой, судя по фотографиям, распространенными Департаментом информполитики, Караваев отсутствовал. Вместо него участие в мероприятии принял 29-летний Виталий Сухов, выдвинутый «Справедливой Россией» по одномандатному округу №3 в противовес члену «списка Тунгусова», единороссу Олегу Кагилеву. Сухов по результатам выборов занял второе место.



Известно, что Виталий Сухов является в настоящее время депутатом думы Среднеуральска, где возглавляет комиссию по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовой информации. В думе он входил в группу парламентариев оппонировавшую местному главе. Кроме этого, до последнего времени он являлся помощником депутата ЕГД Антона Швалева.



Напомним, что Александр Караваев шел в общепартийной группе списка «Справедливой России» на выборах в думу Екатеринбурга.