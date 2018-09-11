СКР опубликовал фото предполагаемого убийцы 10-летней девочки в Каменске-Уральском

18:06 | 13.09.2018

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, появился подозреваемый в деле об убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском.



Правоохранительными органами разыскивается Агеев Николай Александрович, 1974 года рождения. Приметы разыскиваемого: славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, волосы темные, брови густые, нос прямой. Одет: коричневая куртка, кофта светлого цвета (с тонкими черными полосками), черные туфли, черные брюки (или синие джинсы).



Все, кто что-либо знает о местонахождении Агеева, следователи просят сообщить по телефонам: 8(3439)32-23-15, 34-80-90, 32-60-54, 32-60-42, 8(343)358-71-61 или 02.



Напомним, 12 сентября, в одной из квартир жилого дома по улице Алюминиевой в Каменске-Уральском было обнаружено тело десятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Следственным отделом по городу Каменску-Уральскому было возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Для содействия раскрытию преступления по горячим следам в Каменск-Уральский направились следователи и криминалисты из СУ СК России по Свердловской области.