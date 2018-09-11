В уральской столице проходит Европейско-Азиатский правовой конгресс

17:23 | 13.09.2018

old.alrf.ru

Сегодня, 13 сентября, в Екатеринбурге стартовал Европейско-Азиатский правовой конгресс. В нем принимают участие более 800 международных экспертов из 30 стран мира: представители БРИКС, ЕС, Евразийского экономического союза, Всемирной торговой организации, УНИДРУА (Международный институт по унификации частного права). Цель мероприятия — повышение эффективности европейско-азиатского правового сотрудничества.



«Особо ценным является то, что участниками конгресса выступают представители международных организаций, бизнес-сообществ, федеральных органов государственной власти и юридической науки и практики, а также подрастающее поколение молодых профессионалов, что позволяет рассматривать обсуждаемые вопросов с разных точек зрения», - говорится в приветственном сообщении министра юстиции РФ Александра Коновалова.



Тема конгресса — «Право и справедливость: глобальные вызовы». Участники обсудят вопросы влияния глобализации на правовую сферу страны и функционирования отраслей внутригосударственного и международного права, а также проблемы, обусловленные глобализацией.



Конгресс завершится завтра, 14 сентября. Отметим, что в этом году он приурочен к празднованию 100-летия Уральского государственного юридического университета.