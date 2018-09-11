В Екатеринбурге дебошир напал с ножом на водителя автобуса

23:04 | 12.09.2018

ruwest.ru

Сегодня днём в Екатеринбурге на остановке «Самолётная» (ул. Белинского) неизвестный напал на водителя автобуса маршрута № 37 с ножом. Об этом сообщают участники группы «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».



«Зашел человек, не хотел оплачивать проезд. Водитель 37-го автобуса попросил его выйти, а он достал нож и начал кидаться. В итоге промахнулся. После этого вышел и кинул бутылку в автобус», — говорится в одной из новостей паблика.



В пресс-группе УМВД Екатеринбурга обещали уточнить информацию по поводу данной ситуации чуть позже.



Сегодня же, напомним, стало известно о еще одном инциденте, который случился в екатеринбургском автобусе маршрута № 033. По предварительной информации, оттуда высадили беременную женщину, сделавшую замечание водителю за разговоры по телефону во время движения. Сейчас этот случай проверяется прокуратурой Екатеринбурга.