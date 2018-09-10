Беременную екатеринбурженку высадили из автобуса за замечание водителю

17:45 | 12.09.2018

Типичный Екатеринбург/ВКонтакте

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о высадке из автобуса № 033 беременной пассажирки. Инцидент произошел накануне.



Как сообщается в паблике «Типичный Екатеринбург», жительница уральской столицы Наталья, находящаяся на восьмом месяце беременности, сделала замечание водителю, который говорил по телефону во время движения. На фоне возникшего конфликта от женщины потребовали покинуть салон.



«Высадили меня на перекрёстке улиц 40-летия Октября и 22-го Партсъезда, а доехать мне нужно было до диагностического центра по адресу Суворовский, 5. В итоге шла пешком», — рассказала Наталья.



По закону водителям запрещено пользоваться телефонами, не оборудованными техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Это влечет административную ответственность по ст. 12.36.1 КоАП РФ. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в 1,5 тыс. рублей.