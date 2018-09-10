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16:22 | 12.09.2018
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Пассажира рейса Екатеринбург — Москва оштрафовали за дебош на борту
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в июне этого года мужчина устроил дебош на борту самолета «Аэрофлота», следовавшего из Екатеринбурга в Москву.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, он демонстративно, беспричинно, использую нецензурную брань, вступил в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, пытался попасть в кабину пилотов воздушного судна во время полета, нанес одному из пассажиров удары по лицу и голове», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Так как ранее гражданин не привлекался к уголовной ответственности, вину признал, выплатил пострадавшему 100 тысяч рублей, ему назначено наказание в виде меры уголовно-правового характера — судебного штрафа.
© «Вечерние Ведомости»
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