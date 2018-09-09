Рефтинская птицефабрика судится с налоговиками из-за 17 миллионов рублей

17:22 | 11.09.2018

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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области привлекла ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» к ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления предприятию НДС в размере более 17 миллионов рублей и пени за неуплату НДС в размере 7,6 млн руб. Птицефабрика не согласилась с решением налоговиков и обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании его недействительным. Судебное заседание по данному делу состоится 4 октября.