В Екатеринбурге стартовал процесс по делу Николая Коляды

21:12 | 10.09.2018

momenty.org

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу о ДТП, виновником которого считают известного российского драматурга Николая Коляду. Пострадавший требует с него полтора миллиона рублей. Режиссёру грозит 2 года тюрьмы.



Напомним, ДТП произошло летом прошлого года на Сибирском тракте, в 10 километрах от Екатеринбурга. Тогда Коляда возвращался со своей дачи из Логиново. Пасмурная погода, дождь, к тому же на дороге велись ремонтные работы. По словам режиссёра, на одной из полос, по которой он двигался, был снят асфальт. Поэтому он решил перестроиться в другой ряд — где положен новый асфальт и двигаться удобнее. Но из-за 10-сантиметрового порожка, образовавшегося в результате того, что старый асфальт сняли и новый ещё не постелили, машина Коляды потеряла управление. Автомобиль развернуло поперёк дороги. Именно тогда в его Renault Duster на полной скорости врезался автомобиль. Обе машины улетели в кювет.



Водители при аварии не пострадали, травмы получил только пассажир второй машины Кирилл Генералов. Бывший сотрудник силовых структур, вероятно, не был пристёгнут. К тому же на медосвидетельствовании врачи обнаружили в его крови алкоголь.



Генералову диагностировали компрессионный перелом позвонка.



За свою травму бывший силовик потребовал 1,5 миллиона рублей. Коляда ему выплатил только 200 тысяч — в такую сумму следствие оценило моральный ущерб потерпевшего.



Однако сам Генералов отказался прояснять журналистам этот вопрос и материалы ситуации в общем. Вместе с адвокатом они убежали от камер и скрылись на автомобиле с территории суда.



На сегодняшнем заседании ничего не решилось: защитник Коляды не явился. Слушание дела перенесено на 19 сентября.