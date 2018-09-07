Генконсульство Великобритании в Екатеринбурге «вербует» уральских юристов?

18:13 | 10.09.2018

Сегодня, 10 сентября, на площадке «Ельцин Центра» в Екатеринбурге проходит англо-русский юридический семинар, организованный при содействии Генерального Консульства Великобритании в уральской столице. Аналогичное мероприятие уже проходило в 2014 году и собрало около 70 свердловских юристов.



Сам интерес Генконсульства Великобритании к обмену опытом с представителями российской юридической отрасли несколько удивляет, если не сказать больше – вызывает массу вопросов. По одной из версий, Соединенное Королевство в период обострения двусторонних отношений под предлогом официального мероприятия консолидирует на территории региона экспертное сообщество и оппозиционных деятелей. При этом подобные мероприятия генконсульства Великобритании можно охарактеризовать как попытку обработки местных элит.



Есть мнение, что Британское дипломатическое учреждение на Урале продолжает предпринимать попытки создания подконтрольных оппозиционных структур в целях оказания выгодного Лондону влияния на политические и социально-экономические процессы в стратегически важном российском регионе. Кроме этого, мероприятие позволяет организовать сбор разноплановой оценочной информации, которая в последующем может использоваться Великобританией для дискредитации России на международной арене.