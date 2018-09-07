К вечеру количество избирателей на выборах в думу Екатеринбурга резко снизилось

20:49 | 9.09.2018

kommersant.ru

По состоянию на 18:00 явка избирателей на выборах депутатов городской думы составила всего 22,3 %, что почти на 5 % меньше, чем на выборах в 2013 году. При этом еще утром избирком прогнозировал явку около 30 %.



Напомним, что явка на выборах в думу Екатеринбурга в течение дня выглядела следующим образом: к 10:00 проголосовало 3,25 % избирателей, к полудню — 9,16 % (+5,91), к 15:00 — 16,95 % (+7,79). Вероятно, к вечеру интерес к выборам резко понизился.