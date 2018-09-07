Явка на выборах в думу Екатеринбурга приблизилась к 17%

16:22 | 9.09.2018

м.екатеринбург.рф

По состоянию на 15:00 явка на выборах в думу Екатеринбурга составила 16.95%, сообщается на сайте областного избиркома. Таким образом, свои голоса отдали уже 181 996 избирателей.



Вполне вероятно, что ожидания избиркома станут реальностью, и к окончанию дня голосования проголосуют 30% избирателей. Однако данный процент явки нельзя назвать рекордным: в 2013 году к 15:00 она составляла 19,18%.



Напомним, что избирательные участки по Свердловской области будут открыты до 20:00.