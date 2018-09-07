В Полевском огонь уничтожил жилой дом, два автомобиля и повредил соседний дом

13:47 | 9.09.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Ранним утром, в 04:52, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Луначарского в Полевском.



Выехавшие к месту пожара 4 единицы техники и 14 человек личного состава достаточно быстро справились с огнём. Так, уже в 05:13 открытое горение было ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:57, т.е. ровно через час после поступления сообщения.



Но, не смотря на такую оперативность огнеборцев, огонь успел уничтожить частный жилой дом, надворные постройки и два автомобиля: «Лада Гранта» и «ДЭУ Матиз», кроме того повреждены стены и домашнее имущество частного жилого дома расположенного по соседству.



Общая площадь пожара составила 200 кв. м. К счастью обошлось без жертв.