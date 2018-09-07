В Свердловской области приостановлена деятельность цеха по производству свинца, где погиб рабочий, а ещё двое получили серьёзные травмы

17:27 | 8.09.2018

Как сообщает прокуратура Свердловской области, 7 сентября 2018 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора города Кировграда к ООО «Уральская свинцовая компания» о запрете деятельности в одном из цехов данного предприятия до получения положительного заключения государственной экспертизы. Речь, в частности, идёт о цехе по производству свинца и сплавов завода по переработке вторичных свинецсодержащих материалов, расположенного в городе Верхний Тагил Свердловской области.



В сообщении надзорного ведомства отмечается, что 2 апреля 2017 года в результате грубого нарушения технологического процесса в цехе по производству свинца и сплавов ООО «Уральская свинцовая компания» произошел взрыв печи. В результате взрыва один человек погиб, ещё двум работникам предприятия причинен тяжкий вред здоровью.



После анализа поступившей из контролирующих органов в прокуратуру города Кировграда информации надзорным ведомством было установлено, что в феврале 2015 года ООО «Уральская свинцовая компания» в уведомительном порядке обратилось в органы Ростехнадзора и получило свидетельство о внесении расположенных в городе Верхнем Тагиле производственных помещений в реестр опасных производственных объектов.



Однако прокуратурой достоверно установлено, что на данной территории опасный производственный объект отсутствовал, а в качестве такового в реестр был внесен гараж, проходная и линия электропередачи.



В последующем, под видом технического перевооружения, на данном объекте был открыт цех по производству свинца и сплавов. При этом в нарушение требований градостроительного законодательства и Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» заключение государственной экспертизы проекта получено не было.



Ленинский районный суд Екатеринбурга согласился с доводами прокуратуры о том, что отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы может явиться причиной возникновения аварийных ситуаций в дальнейшем, и обязал ООО «Уральская свинцовая компания» получить данное заключение, а до его получения производственную деятельность цеха запретил.



Решение суда обращено к немедленному исполнению и находится на контроле прокуратуры города Кировграда.



Судебный акт в законную силу не вступил.