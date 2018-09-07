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17:27 | 8.09.2018
В Свердловской области приостановлена деятельность цеха по производству свинца, где погиб рабочий, а ещё двое получили серьёзные травмы
В сообщении надзорного ведомства отмечается, что 2 апреля 2017 года в результате грубого нарушения технологического процесса в цехе по производству свинца и сплавов ООО «Уральская свинцовая компания» произошел взрыв печи. В результате взрыва один человек погиб, ещё двум работникам предприятия причинен тяжкий вред здоровью.
После анализа поступившей из контролирующих органов в прокуратуру города Кировграда информации надзорным ведомством было установлено, что в феврале 2015 года ООО «Уральская свинцовая компания» в уведомительном порядке обратилось в органы Ростехнадзора и получило свидетельство о внесении расположенных в городе Верхнем Тагиле производственных помещений в реестр опасных производственных объектов.
Однако прокуратурой достоверно установлено, что на данной территории опасный производственный объект отсутствовал, а в качестве такового в реестр был внесен гараж, проходная и линия электропередачи.
В последующем, под видом технического перевооружения, на данном объекте был открыт цех по производству свинца и сплавов. При этом в нарушение требований градостроительного законодательства и Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» заключение государственной экспертизы проекта получено не было.
Ленинский районный суд Екатеринбурга согласился с доводами прокуратуры о том, что отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы может явиться причиной возникновения аварийных ситуаций в дальнейшем, и обязал ООО «Уральская свинцовая компания» получить данное заключение, а до его получения производственную деятельность цеха запретил.
Решение суда обращено к немедленному исполнению и находится на контроле прокуратуры города Кировграда.
Судебный акт в законную силу не вступил.
© «Вечерние Ведомости»
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08.09.2018
17:27 | 8.09.2018
В Свердловской области приостановлена деятельность цеха по производству свинца, где погиб рабочий, а ещё двое получили серьёзные травмы
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