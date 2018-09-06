За минувшую ночь в Свердловской области сгорели два садовых домика

11:19 | 8.09.2018

В ночь с 7 на 8 сентября в коллективном саду на территории Первоуральского городского округа на площади 100 кв. м сгорел садовый дом, повреждена наружная обшивка трех садовых домов. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 10 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Также ночью сгорел садовый домик в коллективном саду на территории Среднеуральского городского округа. На площади 60 кв. м сгорели надворные постройки, баня и садовый дом. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 19 человек личного состава.