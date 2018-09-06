Срочно! Евгений Куйвашев ликвидировал должность Владимира Тунгусова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о сокращении должности первого заместителя главы региона, которую до последнего времени занимал Владимир Тунгусов. Данное постановление было подписано сегодня, 7 сентября. Обязанности руководителя администрации губернатора временно возложены на замгубернатора Азата Салихова.