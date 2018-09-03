Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор тагильчанам, вымогавшим деньги у врача-стоматолога

20:38 | 6.09.2018

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила обжаловала приговор по громкому уголовному делу, потерпевшим по которому выступал известный в городе врач-стоматолог Улугбек Назаров, более знакомый жителям микрорайона Вагонка как Дмитрий Романович. Согласно приговору Дзержинского райсуда от 23 июля, Оксана Меньшова и Ахмед Эльмесов были признаны виновными в вымогательстве денежных средств с Назарова. Меньшовой назначено наказание всего в виде двух лет лишения свободы, Эльмесову — в виде трех лет лишения свободы. Кроме этого, суд оправдал Меньшову и Эльмесова по обвинению в пособничестве в похищении Назарова.



Удивительно мягкий приговор не устроил ни прокуратуру, ни адвоката стоматолога, ими была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. Её рассмотрение состоится 20 сентября. Рассматривать жалобу будет судья Наталья Сивкова, которая ранее работала в Ленинском районном суде Екатеринбурга, где, в частности, рассматривала жалобу адвокатов шеф-редактора Znak.com Аксаны Пановой на постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела.