На Урале замначальника филиала больницы ФСИН уволили в связи с утратой доверия

17:55 | 6.09.2018

bkn.ru

В Свердловской области в связи с утратой доверия уволена заместитель начальника филиала «Больница № 8» Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 66 Федеральной службы исполнения наказаний».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, замначальника филиала больницы ФСИН, вопреки интересам учреждения, работала по совместительству в коммерческом диагностическом центре, в котором является соучредителем.



«Прокуратура установила, что заместитель начальника филиала больницы представила работодателю недостоверные объяснения о причинах отсутствия на рабочем месте», - отмечает пресс-служба надзорного ведомства.



Кроме того, установлено, что в табеле учета рабочего времени женщина указывала недостоверные сведения о сотруднике, который является ее близким знакомым.