30-летний пьяный екатеринбуржец на Honda пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

17:09 | 4.09.2018

inkazan.ru

Вечером 2 сентября в дежурную часть ДПС поступило сообщение, что по Челябинскому тракту в направлении Екатеринбурга автомобиль Toyota RAV 4 буксирует машину Honda Odyssey, за рулем которой находится пьяный водитель. После заправки Honda поехала самостоятельно.



На развязке автодорог «Тюмень – Челябинск» сотрудники ГИБДД начали преследование автомобиля, так как водитель не пожелал останавливаться.



Для остановки автомобиля, угрожающего жизни и здоровью других участников дорожного движения, полицейские применили оружие, выстрелив сначала в воздух, а затем в сторону машины. Транспортное средство получило повреждения, и водитель остановился. От медосвидетельствования он отказался.



Как сообщили в отделении ГИБДД УМВД по Екатеринбургу, нарушителем оказался 30-летний екатеринбуржец. В отношении него возбуждены административные производства.