До конца недели в Екатеринбурге перекроют еще два участка дорог

Завтра, 4 сентября, в Екатеринбурге закроют для движения участок улицы Трубачева от дома № 35 до дома № 37. Здесь будут идти работы по подключению объектов жилищной и социальной сферы микрорайона Птицефабрика к централизованному водоснабжению. Ограничение продлится до 15 ноября.Также с 7 до 21 сентября будет перекрыт участок в районе дома № 25 по улице Артинской. Это связано со строительством трубопровода холодного водоснабжения.Водителям следует обращать внимание на временные знаки и схемы объезда.