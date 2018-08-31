Готовятся к зиме: в Свердловской области участились случаи выходов медведей к населённым пунктам

В субботу, 1 сентября, на севере Свердловской области – в Серовском городском округе – были обнаружены следы медведя. Об этом сообщается во всех информационных порталах Серова.Так, судя по следам оставленным косолапыми, они прогулялись около поселка Ключевой, позже следы мишек были замечены в районе коллективных садов № 16 и 17 на 9-м километре по Сосьвинской автодороге.В связи с этим управление гражданской защиты Серовского ГО напоминает уральцам правила поведения при встрече с медведем, помните:• Медведь очень хорошо слышит, обладает прекрасным обонянием, но зрение его относительно слабое. Если вы первым заметили медведя, следует, не привлекая его внимания, осторожно удалиться;• Если у вас нет уверенности в том, что вы успеете добежать до укрытия, никогда не убегайте от приближающего медведя. Бегство всегда провоцирует преследование. Даже очень упитанный зверь может развивать скорость до 60 км/ч;• При сборе ягод, грибов и просто при нахождении в лесу нужно производить как можно больше шума, петь, громко разговаривать, медведь, как правило, покидает шумное место;• Ни при каких обстоятельствах не нужно приближаться в местах возможного нахождения медведя в том числе, к останкам павших животных, к брошенной браконьерами рыбе и другим возможным привадам. Потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.• Медведя можно пытаться отпугнуть звоном металлических предметов, громким криком, голосом, выстрелами в воздух, ракетами, фальшфейером, но при этом нужно помнить, что ракеты и фальшфейеры являются очень пожароопасными.