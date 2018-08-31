В Екатеринбурге при сносе старинного дома чуть не задавило прохожего

1 сентября в Екатеринбурге во время сноса старинного дома Осиповых на улице Октябрьской революции (ВИЗ) чуть не пострадал случайный прохожий. Мужчину едва не придавило рухнувшим с руинами забором.Решение сносить дома №34 и №38а на Октябрьской революции утвердили ещё прошлой осенью. Вчера дома полностью снесли. Два экскаватора подъехали со стороны улиц Февральской и Октябрьской революции. По информации Е1, работы велись вслепую – старинные здания эскалатор сносил через забор, даже не заезжая на огороженную территорию.Потенциальным пострадавшим был охранник музея садоводства, расположенного рядом. Когда около 17:30 мужчина проходил мимо огороженной территории, забор с руинами аккурат рухнул. Сотрудника музея садоводства чуть не придавило гнилыми обломками дома.Теперь обломки дома и погнутый забор лежат на огороженной территории – их туда перенесли после инцидента. Правозащитник Олег Букин написал заявление в полицию. В нём мужчина указал, что при сносе объекта были нарушены техника безопасности, а также 200-метровая зона охраны памятного объекта. Сторожа музея участковый будет опрашивать завтра.