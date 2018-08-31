В Екатеринбурге ко Дню знаний дети из малообеспеченных семей получили ранцы с канцтоварами

11:32 | 2.09.2018

Фото: екатеринбургская епархия

К началу учебного года малообеспеченным школьникам из Екатеринбурга подарили ранцы, наполненные тетрадями, карандашами, ручками и прочими школьными принадлежностями.



Акцию помощи малоимущим семьям устроила Социальная служба Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге. В ежегодном проекте приняли участие более 30 человек. Сбор средств осуществлялся с 1 по 30 августа.



«Хорошо упакованный портфель с канцтоварами получили более 50 детей в возрасте от 6 лет (подготовительные группы) до 16 лет (учащиеся колледжей и техникумов)»,– сообщили в екатеринбургской епархии.