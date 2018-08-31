Гимназия № 5 в Екатеринбурге получит новое здание для младшеклассников

В следующем году пятая гимназия отметит своё столетие. В честь этого младшеклассникам, которые пока вынуждены ютиться в старом здании на улице Народной Воли, подарят новое здание. Об этом сегодня на торжественной линейке рассказала депутат Екатеринбургской городской Думы Елена Дерягина. По её словам, новое здание школа получит в 2021 году.«Я хочу рассказать о важном событии: через три года гимназия № 5 получит новое здание, в котором разместится начальная школа», — сказала Елена Дерягина после того, как поздравила учеников, их родителей и учителей с Днём знаний.Здание гимназии № 5 находится на Хохрякова, 29а. Здесь проходят занятия у учеников средней и старшей школы. Младшеклассники пока учатся отдельно, на улице Народной Воли, 19.Отметим, что в этом году гимназия вошла в топ-13 екатеринбургских школ, чьи выпускники поступили в ведущие вузы России. В общем всероссийском рейтинге школа заняла 148-е место.