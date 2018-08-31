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19:32 | 1.09.2018
Фото: Google.Maps
Гимназия № 5 в Екатеринбурге получит новое здание для младшеклассников
«Я хочу рассказать о важном событии: через три года гимназия № 5 получит новое здание, в котором разместится начальная школа», — сказала Елена Дерягина после того, как поздравила учеников, их родителей и учителей с Днём знаний.
Здание гимназии № 5 находится на Хохрякова, 29а. Здесь проходят занятия у учеников средней и старшей школы. Младшеклассники пока учатся отдельно, на улице Народной Воли, 19.
В этом здании учатся младшеклассники
Отметим, что в этом году гимназия вошла в топ-13 екатеринбургских школ, чьи выпускники поступили в ведущие вузы России. В общем всероссийском рейтинге школа заняла 148-е место.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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