В День знаний крупное свердловское СМИ празднует свой день рождения

13:50 | 1.09.2018

Первого сентября крупное СМИ Екатеринбурга, Накануне.RU, празднует своё 15-летие.



Редакция Накануне.RU известна своей безупречной репутацией: если информация — то проверенная, если аналитика — то взвешенная. За эти 15 лет Накануне.RU не только показали себя настоящими профессионалами, но и доказали, что журналист может и должен иметь определённые принципы и обязан бороться за правду и убеждения.



Редакция газеты «Вечерние ведомости» от души поздравляет коллег с юбилеем и желает всему коллективу Накануне.RU оставаться такими же профессионалами и продолжать менять мир к лучшему.