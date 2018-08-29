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11:35 | 1.09.2018

Фото: Правда УрФО

Штаб Навального в Екатеринбурге пожаловался в ФАС на охранные предприятия, которые сговорились между собой

Екатеринбургский штаб оппозиционера Алексея Навального пожаловался в антимонопольную службу на два охранных предприятия, которые должны обеспечивать порядок в региональном отделении Пенсионного фонда. Уральские сторонники оппозиционера уверены: закупка свердловского ПФР на охрану является фиктивной, поскольку в аукционе участвовали всего два охранных предприятия с одним и тем же владельцем.

Согласно информации на сайте госзакупок, в конце 2017 года Отделение Пенсионного фонда по Свердловской области объявило конкурс на почти 27 миллионов рублей на оказание услуг охраны объектов ведомства, его районных управлений и патрулирования территорий, прилегающих к зданию ОПФР. В закупке приняли участие всего две фирмы — ООО «Частное охранное предприятие «Объединенная служба безопасности» (ЧОП «ОСБ») и ООО «Частное охранное предприятие «Агентство бизнес-безопасность» (ЧОП «АББ»). Победила первая компания, которая снизила начальную стоимость контракта на 15 тысяч рублей.

Однако, согласно данным СПАРК, в разное время обеими, казалось бы разными, организациями владели одни и те же люди. В частности, вторая организация с 2011 по 2013 год принадлежала Джалилю Гизятуллину, он же в течение месяца в 2015 году владел первой компанией. Ещё больше настораживает тот факт, что оба предприятия зарегистрированы по одному адресу в Екатеринбурге — улица Азина, 46, в соседних офисах.

При этом Джалиль Гизятуллин вместе с директором ЧОП «ОСБ» Игорем Автаевым является совладельцем некоммерческой организации «Хутор Верх-Исетский». У этой НКО есть договорённость с Министерством общественной безопасности Свердловской области: порядок на массовых мероприятиях, в частности на митингах сторонников Навального, обеспечивает именно эта компания.

По мнению представителей штаба Навального, этих фактов достаточно, чтобы заподозрить картельный сговор между участниками закупки.

«Процедура проведения указанного конкурса содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности имеются признаки аффилированности указанных компаний и наличие между ними соглашения, целью которого было поддержание цен и обеспечение победы на торгах определенных участников, и имеющего признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции», — говорится в заявлении в УФАС.

Штаб Навального просит ведомство возбудить дело об административном правонарушении. Кроме того, сторонники оппозиционера собираются подать жалобу в прокуратуру Свердловской области.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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