Новости дня
10:16 | 1.09.2018
Фото: Е1
В Екатеринбурге выбрали самую красивую велосипедистку
На протяжении двух месяцев за звание лучшей велосипедистки боролись более 100 девушек, но до финала добрались лишь 20. Главным требованием для участия в конкурсе было не только умение ездить на велосипеде, но и знание правил дорожного движения. Также конкурсантки участвовали в спортивных соревнованиях, проверяли себя на выносливость в походах, тренировались, учились дефилировать и выступать на публике.
На один вечер девушки стали супергероинями — такой была тема финального шоу. На нём участницы танцевали, представляли свои визитные карточки, демонстрировали пластику и чувство юмора.
Члены жюри и горожане сошлись во мнении и самой лучшей велосипедисткой Екатеринбурга назвали Веронику Шлёнчик. Она получила и корону победительницы, и приз зрительских симпатий. За ней со званием первой и второй вице-мисс следуют Анастасия Янтимирова и Валерия Жукова.
Этот конкурс проходит уже в 7-й раз. Первый раз его провели в 2011 году, и тогда из 130 претенденток до финала дошли только 30 самых спортивных девушек.
Напомним, в августе в уральской столице выбрали мисс Екатеринбург — 2018. Ею стала Арина Верина. Ради участия в конкурсе ей пришлось уволиться с двух работ.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:43 | 1.09.2018
Новая ледовая арена открыла свои двери в Красноуральске
13:50 | 1.09.2018
В День знаний крупное свердловское СМИ празднует свой день рождения
13:18 | 1.09.2018
Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали 10 человек
11:59 | 1.09.2018
Ко Дню знаний в Свердловской области открылись сразу три новые школы
11:35 | 1.09.2018
Штаб Навального в Екатеринбурге пожаловался в ФАС на охранные предприятия, которые сговорились между собой
11:09 | 1.09.2018
Ночью в аэропорту Сочи выкатился за пределы ВПП и загорелся Boeing-737, прилетевший из Москвы
10:35 | 1.09.2018
Авиакомпания «Победа» потратит 15 миллионов рублей на отели в Екатеринбурге для экипажей своих самолётов
10:16 | 1.09.2018
В Екатеринбурге выбрали самую красивую велосипедистку
20:10 | 31.08.2018
Свердловский областной суд отпустил под домашний арест ещё одного фигуранта в деле жестокого избиения инвалида
19:49 | 31.08.2018
В Екатеринбурге археологи разрешили строить собор Святой Екатерины рядом с драмтеатром
19:43 | 31.08.2018
Крупнейший свердловский оператор по вывозу ТБО сменил директора
19:30 | 31.08.2018
Уровень воды поднимут осенью: в Екатеринбурге рассекретили план реконструкции Макаровского моста
18:37 | 31.08.2018
У «Автомобилиста» в этом году рекордный бюджет — 1,8 млрд рублей
18:24 | 31.08.2018
Манеж «Спартак» в Перми признан социально значимым объектом
18:08 | 31.08.2018
В Верхней Пышме проведут корпоративный День знаний
17:59 | 31.08.2018
На Среднем Урале проходит профилактическое мероприятие «Школьник»
17:58 | 31.08.2018
Дорога Пермь — Новые Ляды становится безопаснее
17:37 | 31.08.2018
Завтра Свердловскую область накроет смог
17:11 | 31.08.2018
Пермские ветераны снова путешествовали в «поющем автобусе»
17:00 | 31.08.2018
В День знаний Михаилу Бабичу продемонстрируют новую инфраструктуру Чувашского кадетского корпуса ПФО
16:58 | 31.08.2018
Завершен капитальный ремонт Бисертского гидроузла
16:26 | 31.08.2018
Портал «Управляем вместе» поможет очистить городские округа Прикамья от незаконной рекламы
15:55 | 31.08.2018
С 1 по 4 сентября из-за транспортировки адсорберов будет ограничено движение по трассе Пермь — Екатеринбург
15:41 | 31.08.2018
Завтра в Перми сядут за парты 14,5 тысячи первоклассников
15:35 | 31.08.2018
Рядом с Курганом открыли экологическую тропу «Зауральский лес»
15:31 | 31.08.2018
Пермякам напоминают правила оформления и пополнения льготных проездных
15:20 | 31.08.2018
Ко Дню знаний в Екатеринбург привезли 184 тонны цветов
14:56 | 31.08.2018
Кушвинский завод прокатных валков оштрафовали за загрязнение воздуха
14:28 | 31.08.2018
Учреждения социальной сферы Кургана готовы к зиме на 90 %
13:57 | 31.08.2018
В Екатеринбурге 1 сентября полицейские будут дежурить у каждой школы
13:42 | 31.08.2018
На Кубок губернатора Свердловской области по КВН приедут команды из нескольких регионов
13:31 | 31.08.2018
В этом году появятся первые опоры нового моста через Чусовую
13:23 | 31.08.2018
МЗиК увеличит выпуск продукции гражданского назначения
13:04 | 31.08.2018
В Карабаше строится торгово-развлекательный комплекс
13:04 | 31.08.2018
В выходные в Перми пройдет всероссийский фестиваль уличной культуры
12:53 | 31.08.2018
В Ревде открылся Дворец ледовых видов спорта
12:42 | 31.08.2018
Подрядчик усилит контроль за реконструкцией перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту
12:34 | 31.08.2018
В выходные в Перми немного потеплеет
12:23 | 31.08.2018
«Клон» уральской студентки, высказавшей своё мнение о выступлении Путина, облетел Россию
11:35 | 31.08.2018
1 сентября в Кургане сядут за парты 38 тысяч школьников
11:33 | 31.08.2018
Екатеринбуржцев предупреждают о возможном всплеске кишечных инфекций
11:23 | 31.08.2018
В Далматове автоледи устроила аварию, не уступив дорогу при развороте