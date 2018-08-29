В Екатеринбурге выбрали самую красивую велосипедистку

Вечером минувшей пятницы в Екатеринбурге состоялся финал конкурса «Мисс Вело-Город», на котором выбрали лучшую велосипедистку уральской столицы. Главным призом для победительницы стал новый велосипед в ретростиле.На протяжении двух месяцев за звание лучшей велосипедистки боролись более 100 девушек, но до финала добрались лишь 20. Главным требованием для участия в конкурсе было не только умение ездить на велосипеде, но и знание правил дорожного движения. Также конкурсантки участвовали в спортивных соревнованиях, проверяли себя на выносливость в походах, тренировались, учились дефилировать и выступать на публике.На один вечер девушки стали супергероинями — такой была тема финального шоу. На нём участницы танцевали, представляли свои визитные карточки, демонстрировали пластику и чувство юмора.Члены жюри и горожане сошлись во мнении и самой лучшей велосипедисткой Екатеринбурга назвали Веронику Шлёнчик. Она получила и корону победительницы, и приз зрительских симпатий. За ней со званием первой и второй вице-мисс следуют Анастасия Янтимирова и Валерия Жукова.Этот конкурс проходит уже в 7-й раз. Первый раз его провели в 2011 году, и тогда из 130 претенденток до финала дошли только 30 самых спортивных девушек.Напомним, в августе в уральской столице выбрали мисс Екатеринбург — 2018. Ею стала Арина Верина. Ради участия в конкурсе ей пришлось уволиться с двух работ.