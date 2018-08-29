Завтра Свердловскую область накроет смог

17:37 | 31.08.2018

ермак-инфо.рф

Завтра вечером, 1 сентября, Свердловскую область накроет смог. Синоптики сообщают о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявлены НМУ первой степени опасности.



Предупреждение будет действовать до 20 часов 4 сентября.