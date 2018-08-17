Жительницу Свердловской области будут судить за то, что она пожаловалась журналистам на горадминистрацию

63-летнюю жительницу села Покровское (Горноуральский ГО) привлекли к суду за то, что она позвала областных журналистов сделать репортаж об отсутствии в её селе горячей воды. Вместо животрепещущего сюжета женщина получила повестку в суд. Теперь её обвиняют по статье 20.2 КоАП РФ «Организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».1 июня горячую воду в Покровском отключили. В объявлении было сказано, что через две недели её должны вернуть. Однако ни в июне, ни в июле воды не было. Тогда 63-летняя пенсионерка Ирина Куценюк обратилась за помощью в редакцию телеканала «Вести Урал», где ей пообещали помочь. Приезд журналистов с целью сделать репортаж о халатности местной администрации был намечен на 1 августа. Накануне жительница Покровского расклеила по округе объявления с информацией о приезде съёмочной бригады – так она надеялась привлечь к проблеме как можно больше односельчан. Однако 1 августа у клуба, где должна была произойти встреча, Куценюк увидела только работников администрации – главу Покровской территориальной администрации Марину Сельскую и депутата Горноуральской гордумы Аллу Семёнову.«Они начали на меня орать, обвинять в том, что я устраиваю несанкционированное собрание. А позже выяснилось, что глава администрации Марина Сельская ещё и написала на меня заявление в прокуратуру, обвинила меня в организации и проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в администрацию, что я протесты какие-то организовываю», – делится Куценюк.Тогда же ей позвонили из уральских «Вестей» и сообщили, что в местной администрации им дали гарантию: уже 3-го августа в селе обязательно появится горячая вода. Кстати, объявления Куценюк тоже сняли. Вместо них наклеили листовки с предупреждением, что 3-го августа там начнутся опрессовки.Дело Куценюк уже отправлено в суд. Оно будет рассмотрено 30 августа. Санкции статьи КоАП предусматривают наложение штрафа до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.