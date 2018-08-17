Екатеринбургу разрешили использовать имя Путина в агитации «Единой России»

20:01 | 22.08.2018

news-factor.ru

Екатеринбургу, как городу, в котором рейтинг провластной партии «Единая Россия» резко упал после пенсионной реформы, разрешили использовать имя Владимира Путина в ходе предвыборной агитации. Теперь местное отделение партии вправе использовать в предвыборной кампании слоган «”Единая Россия” – партия президента».



По данным источников РБК, помимо столицы Урала с её выборами в городскую думу под снятие запрета на использование имени президента попали также Иркутская и Владимирская области. Именно в этих регионах, уточняет РБК, партия оказалась в наиболее сложной ситуации перед единым днём голосования.



Стоит отметить, что билборды со слоганом «"Единая Россия" — партия президента» появились на улицах столицы Урала еще в начале августа, за месяц до дня голосования. Не исключено, что упоминание единороссов как «президентской партии» будет также использоваться в Архангельской и Ульяновской областях.



Напомним, как правило, администрация президента настаивает на том, чтобы не использовать имя главы государства на местных выборах. Исключение делается там, где позиции партии власти не считаются незыблемыми из-за жесткой конкурентной борьбы и проблем с рейтингами.