Еще один кандидат от «Единой России» отказался от участия в выборах в гордуму Екатеринбурга

20:21 | 21.08.2018

versiya.info

Сегодня на заседании избирательной комиссии Екатеринбурга было удовлетворено заявление кандидата от партии «Единая Россия» Сергея Зайкова об отказе от участия в выборах в гордуму Екатеринбурга.



Господин Зайков участвовал в выборах по территориальной группе № 18 в Чкаловском районе Екатеринбурга. Сейчас он является четвертым единороссом, снявшим свою кандидатуру. Аналогичные заявления поданы Еленой Крюковой, Евгением Шипицыным и Натальей Резчиковой.



Напомним, выборы в гордуму Екатеринбурга назначены на 9 сентября.