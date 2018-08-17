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20:21 | 21.08.2018

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Еще один кандидат от «Единой России» отказался от участия в выборах в гордуму Екатеринбурга

Сегодня на заседании избирательной комиссии Екатеринбурга было удовлетворено заявление кандидата от партии «Единая Россия» Сергея Зайкова об отказе от участия в выборах в гордуму Екатеринбурга.

Господин Зайков участвовал в выборах по территориальной группе № 18 в Чкаловском районе Екатеринбурга. Сейчас он является четвертым единороссом, снявшим свою кандидатуру. Аналогичные заявления поданы Еленой Крюковой, Евгением Шипицыным и Натальей Резчиковой.

Напомним, выборы в гордуму Екатеринбурга назначены на 9 сентября.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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