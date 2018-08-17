В Екатеринбурге объявлено о закрытии ещё двух улиц — Викулова и 8 Марта

14:17 | 21.08.2018

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, в городе закрывают на ремонт две магистральные улицы — Викулова и 8 Марта. Конкретно, речь идет об участках улицы 8 Марта от Авиационной до Шмидта и улицы Викулова от Крауля до Металлургов. По информации мэрии, в обоих случаях будет произведена замена асфальтобетонного покрытия проезжей части, бордюров и коммуникационных колодцев.



На время укладки асфальта движение транспорта на ремонтируемых участках будет перекрываться полностью. Впрочем, жители районов, для которых перекрываемые участки являются если не единственной, то самой короткой дорогой из дома на работу, могут не беспокоиться: в мэрии обещают, что работы будут проводиться только ночью — с 22 часов до 6 утра.



На улице Викулова работы начнутся уже сегодня вечером, 21 августа, и продлятся до понедельника, 28 августа. Улица 8 Марта будет перекрываться каждую ночь со среды, 22 августа, и до четверга, 30 августа.