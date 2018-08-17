Из ТРЦ «Мегаполис» эвакуировали порядка тысячи человек

12:35 | 21.08.2018

Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

Сегодня произошло задымление в ТРЦ «Мегаполис» на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Из здания эвакуировали людей — порядка тысячи человек.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, задымление произошло в результате пригорания пищи на плите на кухне в одном из магазинов на первом этаже. Пострадавших нет.



— Сообщение о задымлении поступило в 11:30 (мест.). Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей. К месту происшествия выезжали 48 человек, 14 единиц пожарно-спасательной техники, — сообщили в пресс-службе.



После проветривания ТРЦ возобновил работу.