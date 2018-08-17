В выходные на площади 1905 года пройдет сельскохозяйственная ярмарка

14:50 | 20.08.2018

r-monitoring.ru

В ближайшие выходные, 25–26 августа, на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет первая в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка.



Здесь жители и гости уральской столицы смогут приобрести продукцию уральских предприятий и фермеров: овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, мед, рыбу и многое другое.



Кроме того, в пресс-службе городской мэрии отметили, что выставка будет специализироваться на саженцах для посадки «под зиму».