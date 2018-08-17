После празднования Дня города из Екатеринбурга вывезли 400 кубометров мусора

14:13 | 19.08.2018

agentmdk.ru

Итогом празднования Дня города в Екатеринбурге стал вывоз 400 кубометров мусора. По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, в уборке мусора были задействованы 45 единиц техники и более 150 дорожных рабочих, однако этого оказалось мало.



Известно, что на время Дня города было установлено около 145 контейнеров для мусора, однако большинство отходов лежало на самих площадках. К счастью, коммунальщикам удалось навести порядок довольно быстро: движение по основным транспортным магистралям было запущено около 01:40. Также после демонтажа конструкций, возведенных по случаю праздника, было возобновлено движение по ул. 8 Марта.