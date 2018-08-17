Новости дня
14:13 | 19.08.2018
agentmdk.ru
После празднования Дня города из Екатеринбурга вывезли 400 кубометров мусора
Известно, что на время Дня города было установлено около 145 контейнеров для мусора, однако большинство отходов лежало на самих площадках. К счастью, коммунальщикам удалось навести порядок довольно быстро: движение по основным транспортным магистралям было запущено около 01:40. Также после демонтажа конструкций, возведенных по случаю праздника, было возобновлено движение по ул. 8 Марта.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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